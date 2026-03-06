RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales "no están hechas para niños y adolescentes"

Esta tarde finalizan las jornadas "La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud" organizadas por la fundación municipal de cultura. La encargada de hacerlo será Carlamarina Rodríguez Pereira, quien defiende la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de edad. "Las redes sociales son para los adultos".

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque los niños y adolescentes no están preparados. Aunque haya "usos seguros" de la tecnología y las redes, es importante proteger a la infancia de un mundo que busca objetivos económicos y que les desconecta de la realidad y de estar con sus iguales. Aunque en los principales problemas de salud mental que se encuentran haya múltiples factores, las redes sociales son un riesgo. También para un adulto, pero Carlamarina recuerda que los adultos ya tienen una personalidad definida y desarrollada. Los niños y adolescentes no.

Carlamarina es doctora en psicología y es consciente de que se cometen errores. Los padres y madres deberíamos dar ejemplo de desconexión, o dejar los móviles fuera de la mesa cuando comemos por ejemplo. Pero también se cometió un error al introducir las tablets y ordenadores en los colegios, sobre todo en edades tempranas. El uso masivo que se introdujo fue contraproducente en infantil y primaria, dice.

La psicóloga es además coordinadora del hospital de día de adolescentes, ubicado en Oviedo. Destaca que la red de salud mental dedicada a la infancia y adolescencia ha crecido mucho en los últimos años, pero cree importante que Gijón cuente con su propio hospital infanto juvenil, algo que se viene retrasando. Es importante que el tratamiento sea lo más cercano a la propia comunidad de los jóvenes a los que atiende.

