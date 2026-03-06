Las redes sociales "no están hechas para niños y adolescentes"

Porque los niños y adolescentes no están preparados. Aunque haya "usos seguros" de la tecnología y las redes, es importante proteger a la infancia de un mundo que busca objetivos económicos y que les desconecta de la realidad y de estar con sus iguales. Aunque en los principales problemas de salud mental que se encuentran haya múltiples factores, las redes sociales son un riesgo. También para un adulto, pero Carlamarina recuerda que los adultos ya tienen una personalidad definida y desarrollada. Los niños y adolescentes no.

Carlamarina es doctora en psicología y es consciente de que se cometen errores. Los padres y madres deberíamos dar ejemplo de desconexión, o dejar los móviles fuera de la mesa cuando comemos por ejemplo. Pero también se cometió un error al introducir las tablets y ordenadores en los colegios, sobre todo en edades tempranas. El uso masivo que se introdujo fue contraproducente en infantil y primaria, dice.

La psicóloga es además coordinadora del hospital de día de adolescentes, ubicado en Oviedo. Destaca que la red de salud mental dedicada a la infancia y adolescencia ha crecido mucho en los últimos años, pero cree importante que Gijón cuente con su propio hospital infanto juvenil, algo que se viene retrasando. Es importante que el tratamiento sea lo más cercano a la propia comunidad de los jóvenes a los que atiende.