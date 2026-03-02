CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO

"Queremos volver a casa"

Esperanza Montes está en Omán junto a otras 5 personas esperando volver a casa. Les pilló el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán en pleno vuelo de regreso a España desde Indonesia, adonde habían ido a surfear. El vuelo debía hacer escala en Doha, pero se desvió hacia Omán, donde permanecen en un hotel desde hace dos días. Desconoce cuándo podrán volver.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Esperanza se reconoce afortunada porque Omán está lejos del conflicto y es un lugar considerado seguro. Pero la incertidumbre es máxima porque la aerolínea mantiene su deseo de hacer escala en Doha, pero el espacio aéreo está cerrado. Han intentado buscarse la vida por su cuenta porque el aeropuerto de Omán está abierto y algunos españoles han logrado salir. Pero no hay vuelos y las operaciones son a cuentagotas. Allí, en el aeropuerto, está el avión en el que viajaban, con sus maletas dentro.

No salen del hotel porque allí tienen wifi y pueden estar informados y en contacto con los familiares. La embajada ya sabe que están allí y les pide paciencia. Aunque no tienen la sensación de peligro, quieren volver. Lo que iba a ser un viaje de surf para recordar (y se recordará seguro) se ha visto empañado por esta situación.

Compañeros de viaje de Esperanza | Esperanza Montes

Por cierto. Esperanza es periodista. Compañera en TPA. Pero nunca tuvo inquietudes por ser corresponsal de guerra...

