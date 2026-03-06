Trucos para ahorrar dinero

Lo principal para ahorrar dinero es tener flexibilidad. Si tenemos una fecha muy reducida para viajar o estamos decididos a un destino concreto, será difícil conseguir un precio muy económico. Sin embargo, si no nos importa demasiado el destino y tenemos cierto margen de fechas, ahorraremos dinero. La flexibilidad es clave, nos cuenta Galo. Como no siempre es posible, otras opciones son buscar vuelos con escalas largas que podemos aprovechar para visitar el país de tránsito. Además, si evitamos volar los fines de semana mejor para nuestro bolsillo.

Galo recomienda utilizar buscadores y comparadores de precios, pero comprar siempre los billetes en la página web de la aerolínea. Porque nos ofrece más garantías en caso de tener problemas. Siempre ida y vuelta. Y no pagar por elegir asiento hasta que sea gratuito, eligiendo ventanilla y pasillo si viajamos con alguien. Será difícil que el vuelo vaya lleno y ganarás espacio. Además, hay páginas que te muestran el plano del avión para elegir.

Y no todo el mundo estará dispuesto, pero Galo no paga por maletas. Volar con mochila es una ventaja porque rara vez te la echan para atrás. Y elegir a ser posible aeropuertos que estén en la ciudad que queramos visitar para evitar largos desplazamientos que nos quitan tiempo y dinero.