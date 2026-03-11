Un cacahuete nos mira mal

Adrián nos ha dejado boquiabiertos con un videojuego llamado SCP. No solo es sorprendente el argumento del juego en si, sino escucharle cómo lo explica y cómo recuerda hasta el más mínimo detalle es impresionante. Y el videojuego es raro raro, al menos desde un punto de vista adulto. Hay cacahuetes que si los miras te pueden matar de diferentes maneras porque se sienten ofendidos.

Eva ha optado por hablarnos de pádel, un deporte que le gusta ver y practicar, aunque ahora pueda hacerlo menos. La semana pasada pudieron ir con el cole al Premier Pádel y reconoce que le encantó. Alicia sin embargo ha sorprendido hablando de la petanca. Ve a los mayores jugar y le gusta observar, aunque no se ha atrevido a jugar ella.

Y Santi nos ha contado cosas de su país, Paraguay. Desde un desayuno muy especial que ayuda a preparar a su abuela o deportes que se practican allí. Invita a todos a visitar su país.

Por nuestra parte, les hemos preguntado acerca del 8M. Aunque creen que hombres y mujeres son iguales, son conscientes de que no en todo el mundo se considera así.