No habrá bosque urbano en el solarón "por el momento"

ADIF, propietario del 50 por ciento de la sociedad Gijón al Norte, ha recordado al Ayuntamiento que los terrenos liberados del plan de vías no son de su propiedad. Son de Gijón al Norte. Y nadie le ha solicitado permiso para la plantación de árboles anunciada. Sin embargo, en la misiva remitida al ayuntamiento da a entender que de haberlo hecho tampoco lo habría concedido porque interfiere en sus planes de construcción de viviendas. Porque ADIF recuerda que en el solarón habrá viviendas.

El concejal de medio ambiente, Rodrigo Pintueles, había asegurado en el pleno de esta semana que el bosque podía plantarse porque no afectaba a los planes ministeriales. Defendía que la actuación permitirá transformar una parcela de 5.760 metros cuadrados, situada sobre los antiguos terrenos ferroviarios, en un espacio naturalizado que contribuirá a mejorar la calidad paisajística y ambiental del entorno y a reforzar la biodiversidad urbana.

Pintueles añadía que “no se trata de una plantación simbólica, sino de la creación planificada de una pequeña zona de bosque urbano llamada a desarrollarse a largo plazo”. En este sentido, añadía que “este espacio nace con vocación de permanencia, bien diseñado desde el inicio y pensado para crecer y consolidarse como una parte del pulmón verde al que está llamada a convertirse este espacio de la ciudad”.

Adif no está de acuerdo. Y el bosque no se plantará.

Desde la plataforma Un Pulmón pal Solarón calificaron la situación de surrealista. "Ni Berlanga hubiera imaginado una película como esta que lleva ya 24 años de rodaje, con tres cambios en el lugar de la estación, con estaciones y actuaciones provisionales, con partidos del gobierno municipal y socios de Gijón al Norte que ni se reúnen con la frecuencia debida ni se coordinan y que no saben ni quieren escuchar, a los científicos que saben medir los beneficios de un parque para la salud de los gijoneses ni a una ciudadanía que ha manifestado de manera mayoritaria su deseo de un parque".

Una de sus portavoces, Cristina Corominas, nos ha contado que la polémica demuestra que el debate debe afrontarse. Que el solarón sea un parque es una "decisión política". No entienden que ADIF, que nunca aparece, haya venido para prohibir que se planten "cuatro árboles".

Rodrigo Pintueles ha remitido el siguiente comunicado:

"El motivo de este aplazamiento es la petición que en este sentido nos ha dirigido Gijón al Norte, que nos traslada que para la realización de dicha actividad es necesario hacer un convenio o firmar una cesión de uso de ese suelo.

Unos argumentos que resultan como mínimo sorpresivos, dados todos los precedentes de uso de ese suelo en los últimos años. Desde la Concejalía se comunicó a Adif que se iba a llevar a cabo esa plantación por razón de cortesía institucional, en el convencimiento de que no supondría ningún problema, como al parecer no lo supuso anteriormente la instalación de una zona de suelta canina, la creación de huertos urbanos, la realización de actividades navideñas con diversas instalaciones, la celebración de la fiesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la construcción e instalación de caminería, alumbrado público o mobiliario urbano… y así podría seguir con muchos ejemplos más de actuaciones llevadas a cabo en esa parcela.

Cabe recordar, incluso, que es la empresa municipal Emulsa la que mantiene el Solarón, lo siega y lo limpia sin percibir compensación económica alguna de Gijón al Norte por ello. Se hace como servicio público, entendiendo que es inherente a labor que desde las Administraciones realizamos en beneficio de los ciudadanos, a quienes nos debemos, y más al tratarse de una parcela de la que el Ayuntamiento es cotitular por su participación en Gijón al Norte.

Sin embargo, y a pesar de todos estos precedentes, parece que a otras Administraciones, con la bochornosa complicidad de una representación de los grupos municipales (a diestra y siniestra), han pretendido convertir en un conflicto institucional la posibilidad de plantar árboles en el Solarón y actúan como cómplices de la paralización de una actuación que es objetivamente buena para la ciudad, querida por la abrumadora mayoría de los gijoneses y para la que se estimaba una asistencia aproximada de 300 personas.

Desde el grupo municipal del Partido Popular y desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad en concreto, mantenemos intacto nuestro compromiso con aumentar el patrimonio verde de nuestro concejo y confiamos en alcanzar un acuerdo con Adif para que los árboles que iban a plantarse este domingo puedan lucir final y definitivamente en las zonas verdes previstas en el desarrollo urbanístico del Solarón, desde el convencimiento de que son perfectamente compatibles con la construcción de los edificios de viviendas necesarios para la financiación del Plan de Vías.

Finalmente, quiero dejar claro que el aplazamiento de la actuación no tiene ningún coste para las arcas municipales. Y que nuestra apuesta por un Gijón más verde y con un Medio Ambiente más sostenible no se detiene ni la podrán parar algunos con sus politiquerías interesadas, sectarias y cortoplacistas"