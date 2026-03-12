DERECHOS, NO PRIVILEGIOS

En el centro de educación especial de Castiello de Bernueces se han cansado de palabras bonitas

El AMPA del centro de educación especial de Castiello de Bernueces ha vuelto a protestar esta mañana. Están cansados de pedir que se les haga caso y que sus hijos e hijas reciban la atención educativa a la que tienen derecho. Son más de 180 alumnos y solo hay 10 trabajadores en plantilla a tiempo completo y una a media jornada. Deberían ser 16, denuncian.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Y no lo dicen ellos, recuerda el presidente del AMPA. Es la propia ratio que fija la consejería de educación la que dice que deberían ser 16 profesionales para atender ese volumen de alumnos. Porque 150 de ellos tienen reconocidas la necesidad de un auxiliar educativo. Pero ni se contrata a más personal ni se les responde. Y es la misma plantilla que cuando eran 145 alumnos hace dos años. Porque en este colegio de educación especial la matrícula siempre está abierta.

Protesta AMPA CEE Castiello de Bernueces
Protesta AMPA CEE Castiello de Bernueces | AMPA Castiello

Raúl Díaz ha lamentado que tengan que pelear y denunciar todo el rato para que encima ni les contesten desde la consejería de educación. Esta tarde volverán a escuchar a la consejera en la junta general, pero solo esperan buenas palabras. Ya se ha reconocido el problema, pero no se actúa. Y este problema "se soluciona con dinero".

