La sangre también entrena

El coordinador del estudio y profesor de Fisiología en la Universidad de Oviedo, Manuel Fernández Sanjurjo, nos explica qué es el micro RNA y qué papel juega en los deportistas de élite. Porque han descubierto que un deportista olímpico parece inlcuso haber entrenado su sangre. Y con su estudio han demostrado el potencial de estos biomarcadores para mejorar el seguimiento del alto rendimiento. Manuel cree que este tipo de información puede ser muy útil a la hora de planificar el entrenamiento. No se trata tanto de "más entrenamiento" sino de que el deportista se adapte al mismo.

El estudio se desarrolló con la colaboración y consentimiento del entrenador de la Real Federación Española de Piragüismo, Miguel García, y los piragüistas integrantes del equipo nacional español masculino durante la temporada previa al evento olímpico. Manuel se lo agradece especialmente porque colaboraron para que consiguiesen la información precisa. Ahora, reconoce, queda la segunda parte. Ya están en contacto con la sección femenina para extender el estudio a las mujeres. Manuel lamenta que son las grandes olvidadas de las investigaciones en este campo.