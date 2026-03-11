La dama duende

A lo largo de esta temporada escucharemos la interpretación de grandes textos clásicos. El profesor Francisco Pardo, responsable del departamento de promociones artísticas de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD ASTURIAS) trabaja con los alumnos para que nos traslademos a otros mundos y otros tiempos gracias a la magia de las ondas. Pequeñas entregas de radioteatro que nos aportan momentos únicos en Más de Uno Gijón.

La entrega de hoy coincide además con la inauguración del curso 2024-2025, que incorpora a la escuela a 24 nuevos alumnos. También con la graduación de la última promoción de la ESAD. 18 alumnos inician su andadura profesional. De todo ello hablamos con el director de la Escuela, Nacho Ortega, quien nos recuerda que sus estudios son universitarios. No son un hobby, ni forman a los alumnos para las alfombras rojas. Son una profesión con mucho trabajo detrás.