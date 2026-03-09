ABEL JUNQUERA

Concejalía de atención a la ciudadanía y distritos

Las áreas de atención a la ciudadanía y distritos gestionan 5.5 millones de euros. Crece ligeramente respecto al año anterior gracias a los ahorros conseguidos en gastos como el de mensajería. El edil Abel Junquera asegura que los vecinos están en el centro de su gestión.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Y eso se traduce en que presta especial atención a los centros municipales integrados. Todos tienen una partida presupuestaria para acometer mejoras, mayores o menores, pero obras que redundan en la calidad del servicio, dice. Centros municipales al que pronto se incorporará Nuevo Roces. Abel garantizar que este año abrirá el nuevo centro municipal de proximidad, que cuenta con un presupuesto reservado de 400.000 euros.

Además de los centros municipales, el grueso del presupuesto se lo llevan los presupuestos participativos. Se financian las obras que los vecinos eligen en cada distrito, destaca el concejal.

Como gran apuesta para 2026 figura el mercado de navidad que estrenaremos a finales de año. Mantendrá la ubicación del Menax en el paseo de Begoña, pero será más grande y con mayor calidad. Ahora mismo están los pliegos tramitándose. El concejal de atención a la ciudadanía reconoce que asumen un riesgo al pasar de invertir cero euros en el Menax a 200.000 euros en el nuevo mercado. "Es una apuesta", pero saldrá bien.

Respecto al mercado de la Camocha, Abel cree que están consiguiendo llenarlo de nuevo de vida. Se incorporan nuevos negocios y ya quedan pocos huecos libres. También se anuncian mejoras este año en el rastro y más dinero para las ferias.

