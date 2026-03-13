DIANA GEIJO

La sonrisa de una disfrutona

Disfrutona porque para Diana Geijo, una gijonesa de 20 años, disfrutar sobre el terreno de juego es el objetivo principal. Conocemos a una referente del hockey hierba femenino en Asturias, y que ya ha metido la patita en la selección española.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El caso de Diana es pecualiar. Porque acabó convirtiéndose en una PROMESA DEPORTIVA en un deporte que no le gustaba. Le daba mucha pereza. Ella quería jugar al voleibol. Sin embargo, que primero su hermana pequeña Irene se apuntase al hockey hierba en el Grupo Covadonga y sus padres siguiesen sus pasos en los equipos de papis y mamis, hizo que Diana no pudiese escapar de su destino. Tuvo que probarlo. Y para su sorpresa no solo le gustó sino que se le dio muy bien.

Diana progresó y el Grupo se le quedó pequeño. Estuvo dos temporadas jugando en la primera división con el Sardinero Hockey Club. Fueron dos años en los que creció muchísimo como jugadora y también como persona, porque se fue con 18 años. Ahora con 20 ha regresado porque el Grupo ha ascendido. Sigue marcando muchos goles (aunque sabe que tiene que hacer más cosas) pero no estar en la primera línea ha hecho que no sea habitual verla en la selección española sub 21. Jugar unos Juegos Olímpicos con las reds stick es su gran sueño deportivo.

La vida que ha elegido Diana le deja poco tiempo libre. Y encima mucho del que tiene lo dedica a seguir haciendo deporte (le encanta el pádel). Estudia Ingeniería de Organización Industrial, y compaginar entrenamientos, competiciones (que es donde se siente más a gusto) con los exámenes y los estudios es complicado. Pero lo hace. Porque le gusta. Porque es lo que ha elegido.

Nuestra promesa aprovecha para reivindicar el hockey hierba. Pese a la tradición en el hockey patines, tenemos mucho nivel y afición.

