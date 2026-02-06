Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 26 AL 30 DE ENERO

La polémica de la semana ha estado protagonizada por una prenda de vestir. Vox quiere que se prohíba el acceso a dependencias municipales con burka o velo islámico. La comunidad islámica lo considera una falta de respeto

Gracias a nuestro ESPACIO RESERVADO hemos descubierto el trabajo de un ingeniero informático asturiano que quiere que prestes atención a los contratos menores que firma tu administración

Dinero para contratos menores y para el presupuesto que nos están explicando los concejales en EQUIPO DE GOBIERNO. Esta semana nos ha visitado Guzmán Pendás, que maneja vivienda, servicios sociales y cooperación

La semana empezaba con novedades en el servicio de Emtusa. Su presidente, Pelayo Barcia, nos explicaba el refuerzo en las líneas más demandadas y respondía a las quejas del comité de empresa

Como se había anunciado, febrero arranca con la aprobación del decreto que regulará la actividad de las viviendas de uso turístico. Un decreto que va camino de los tribunales

TU HISTORIA DE GIJÓN ha sido este año bastante reciente. Porque hemos recordado cómo fue la transformación del puerto pesquero de Cimavilla en puerto deportivo

El anuncio de que España quiere prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años ha dado pie a una interesante CHARLA INTERGENERACIONAL sobre redes sociales.

El domingo 22 se celebra la octava marcha “Corre con Galbán”. El dinero se destina a investigación

Teníamos pendiente seguir descubriendo QUÉ SE CUECE en el panorama musical, y aquí descubrimos proyectos como el de Bimenes UnderPrau, que acaba de lanzar su séptimo trabajo

Descubríamos estos días la asociación Canta Paxarina. Centrada en mujeres lesbianas mayores de 55 años, lanza una iniciativa para combatir la soledad no deseada

Y con Galo Pablos nos hemos ido de VIAJE esta semana. O más bien, hemos recomendado dónde no ir de viaje

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.