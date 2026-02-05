Unas redes sociales muy intergeneracionales

Porque Yurena Sabio, presidenta del conseyu de la mocedá, tiene redes sociales desde los 12 años. Elena Díaz, representante de los mayores, no pudo tenerlas hasta una edad muy diferente porque simplemente no existían. O no teníamos los teléfonos inteligentes que nos daban acceso a las mismas. Esas diferencias no son solo en el acceso. También en el uso. Elena tuvo en su día Instagram, pero la eliminó y ahora ni tiene redes ni le interesan. Yurena en cambio está en varias y es bastante activa.

En lo que se coincide desde un punto de vista intergeneracional es en la necesidad de conocer más sobre el funcionamiento de las redes sociales. Saber cómo funciona el famoso algoritmo que hace que no veas tanto lo que te interesa sino lo que la máquina supone que te interesa. Y al negocio le interesa claro. Yurena Y Elena creen que esa regulación es prioritaria, porque el prohibir es una medida más extrema. Y además, lamenta Yurena, una vez más se regula sobre la juventud sin contar con la opinión de la juventud.

También coincidimos en que llegamos tarde a la hora de poner límite a los riesgos de las redes sociales. Al ser una cosa nueva y no contar con precedentes, se ignoró que podía ser un peligro.