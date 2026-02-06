CÁNCER INFANTIL

Cuidar al superviviente y no olvidar al que se queda en el camino

El próximo domingo, día 22, Galbán organiza su octava marcha para recaudar fondos que destina a la investigación del cáncer infantil. El año pasado recaudaron 200.000 euros y permitirá poner en marcha dos proyectos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

El presidente de Galbán, Lennart Koch, confía en superar las 46.476 personas que acudieron a la marcha el año pasado. Cree posible superar los 50.000 participantes entre los 78 concejos. Es importante porque los 6 euros de la inscripción van a la investigación. El año pasado se eligieron dos proyectos, uno de ellos propone un estudio a los supervivientes del cáncer infantil. Se les quiere tener controlados y entender su situación actual psicológica y física. Quieren que sea el primer paso hacia un programa estable que se desarrolle desde el gobierno asturiano.

El 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes a los que se les diagnostica un cáncer (en torno a 30 al año) sobreviven. Pero un 20 por ciento no, recuerda Lennart. Por eso insisten en la necesidad de reforzar la unidad de cuidados pediátricos paliativos del HUCA. Con los horarios y personal actual es casi imposible que los niños que no sobreviven puedan morir en sus casas.

La marcha de Galbán se celebrará el domingo 22 de forma simultánea en los 78 concejos asturianos. En Gijón saldrá a las 11 de la playa de Poniente. Se ha adelantado para facilitar acudir posteriormente al Molinón.

