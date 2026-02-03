Concejalía de vivienda, servicios sociales y cooperación

Vivienda es una gran preocupación para los gijoneses porque hay una crisis habitacional. Guzmán destaca que han incrementado casi un 10 por ciento el presupuesto de vivienda respecto al año pasado, aunque recuerda que la mayor parte de las competencias son del gobierno regional. Dentro de lo que el ayuntamiento puede hacer destaca el nuevo programa "Gijón confía alquilando" que, ha anunciado el concejal en Onda Cero, se pone en marcha este viernes con su presentación. Guzmán confía en que movilice muchas viviendas vacías (más de 8.000 se calcula) aportando seguridad jurídica a los propietarios. Reservan 400.000 euros para abonar los seguros de impago, hacerse cargo de desperfectos o pagar a las agencias inmobiliarias que ejercen de intermediarias.

En materia de vivienda, el concejal nos cuenta que se convertirán en promotores de una vivienda destinada al alquiler asequible de jóvenes, mayores y familias con necesidades especiales en La Calzada. Las obras comenzarán, espera, este mismo año. Y no descarta elevar la cuantía de 550 euros que permite acceder a las ayudas al alquiler.

En cuanto a servicios sociales, Guzmán asegura que no dejarán a nadie atrás. El presupuesto, de 31´5 millones, da especial importancia a la población mayor, pero está pensado para cubrir las necesidades de todos los gijoneses que precisen de ayuda. Hay más dinero para entidades sociales como la cocina económica o el albergue Covadonga, además de más dinero para ayuda a domicilio o ayudas de emergencia.

Respecto a las obras del albergue Covadonga, el edil afirma que siguen trabajando en el traslado, y resta importancia al "problema puntual" que tuvo con la alcaldesa. Asegura que el PP está liderando. También en la solución al problema de la vivienda, donde urbanismo (Foro) se ocupa del suelo y ellos (PP) de poner más vivienda en alquiler.

En cooperación recuerda Pendás que son el ayuntamiento que más dinero destina a esta parcela en Asturias y España.