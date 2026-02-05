Vox propone prohibir el uso del velo islámico para acceder a dependencias municipales

VOX propone regular el acceso a dependencias municipales para garantizar la identificación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Llevará al próximo pleno una proposición para regular el acceso a las dependencias municipales cuando no sea posible la identificación visual del rostro, una exigencia necesaria para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Hace referencia al uso del burka. El PP ha anunciado que apoyará la iniciativa porque son prendas que, al impedir la identificación de las personas, no solo pueden afectar a la seguridad en espacios públicos, sino que también resultan contrarias a valores irrenunciables para nosotros como la igualdad y la dignidad de la mujer. Foro rechaza la propuesta porque, recuerda, el tribunal supremo las ha tumbado en los ayuntamientos en los que se han implantado. Por eso no se aprobará, pero hay consecuencias.

Porque las palabras "también duelen", dice Youssef, quien entiende que la religión y la cultura deben quedar al margen de la política. Y acusa a Vox de utilizar al islam "para ganar votos". Afirma que en Gijón sienten respetada la cultura islámica y en general se entiende su cultura. Han registrado algún ataque a la mezquita, pero sin importancia. Y quieren que siga siendo así. Tienen miedo de lo que puede pasar si ideas de este tipo siguen apareciendo.

El presidente de la mezquita recuerda que el velo forma parte de su cultura y es una prenda voluntaria. El burka admite que es otra cosa, pero en 26 años que lleva viviendo aquí no ha visto ni uno, dice. Para ellos el velo representa respeto a la mujer, no es un delito y lamenta que se esté utilizando "como un monstruo". Afirma que lo importante es el respeto. Recuerda que están en Gijón para trabajar y ayudar al país. Quieren vivir en paz.