CAMBIOS EN EMTUSA

Emtusa refuerza el servicio de las líneas más demandadas

A partir de hoy Emtusa pone en circulación 80 vehículos al día. Son 6 más que hasta ahora porque se ha reforzado el servicio en las cuatro líneas más demandadas. Se esperan mejoras en el servicio de las líneas 1 (Cerillero-Hospital de Cabueñes), 10 (Pumarín-Hospital de Cabueñes), 12 (Cerillero-Contrueces) y 15 (Nuevo Roces-Hospital de Cabueñes).

Guillermo Figueroa

Gijón |

El presidente de Emtusa, Pelayo Barcia, destaca que aprovechan la compra de nuevos vehículos y el refuerzo de personal que han acometido en este mandato. Este año han incorporado a 26 nuevos conductores, que se suman a los 60 que ya habían llegado en estos últimos años. Y llegarán más porque el objetivo es agotar la bolsa de empleo, dice Barcia.

Esta circunstancia hace a Pelayo Barcia afirmar que el refuerzo en las líneas es perfectamente asumible por la plantilla. Lo dice como respuesta a las críticas del comité de empresa, que ha alertado del incremento de horas extra que supondrá. El presidente de la empresa municipal afirma que genera un total de 9 horas más de servicio diario como mucho. No cierra la puerta a negociar, pero deja claro que esta decisión no es política sino técnica. Los datos avalan el refuerzo de autobuses y el refuerzo horario, puesto que los cambios incluyen que el último autobús pase a salir de la cabecera de estas cuatro líneas a las 23h.

Emtusa monitoriza el servicio a diario para tomar decisiones, y si observan algún problema seguirán cambiando cosas dice Barcia. Porque el objetivo es ofrecer un servicio de calidad que invite a seguir incrementando el uso del transporte público. Pelayo cree que esa es la clave, por encima del coste del billete.

