Un joven de 19 años atropella a 9 personas durante una carrera ilegal en Gijón

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Guardia Civil. Porque en cuanto pasa el primer coche ya saben lo que va a pasar, nos explicaba la presidenta de la asociación Los 16 de la abadía de Cenero. Consuelo González advierte que este no es un incidente puntual, sino que se da casi todos los fines de semana en zonas como el polígono de Somonte o la Zalia. Pero solo cuando hay heridos de por medio parece que nos damos cuenta el resto. Y en esta ocasión han sido 9 heridos, pero "podrían haber sido 9 muertos" alerta Consuelo. Ya se han registrado muertes, recuerda.

Los vecinos saben que es complicado poner coto a las carreras. Los participantes, fundamentalmente jóvenes, se organizan rápidamente por wapp y la cercanía de la autopista ayuda a llegar e irse sin mayores problemas. Por eso Consuelo apunta a los padres de los participantes. Poner en manos de conductores jóvenes máquinas de gran cilindrada no ayuda. "No son un juguete", dice la presidenta vecinal, quien pide mayor concienciación.

También se reclama una mayor presencia de la guardia civil, algo complicado tal y como está montado ahora mismo el operativo. Las administraciones deben concienciarse en que este problema se debe solucionar "ya", sentencia Consuelo.