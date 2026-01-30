Esta semana en Más de Uno Gijón

La semana negra tiene nueva ubicación. Se celebrará en el arbeyal, y como es habitual, nadie parece tenerla cerca.

Las carreras ilegales han vuelto a saltar a la primera plana. No porque no se produzcan cada fin de semana, sino porque esta vez han dejado heridos (varios graves). En Cenero están hartos de convivir con esta situación

Sobre las carreras ilegales le preguntamos además a Nuria Bravo. La concejala de seguridad ciudadana y emergencias ha sido la protagonista de EQUIPO DE GOBIERNO para explicar a qué dedica sus 2´9 millones de euros de presupuesto

En política se lanzan muchos mensajes, pero algunos están pensados específicamente para persuadirnos. Nuestro ANALISTA POLÍTICO nos ayuda a entender cómo se maneja el relato

Los PELAYINES CURIOSOS han pedido entrevistar este mes a Paola, una joven profesora que estuvo con ellas en sus prácticas.

A finales de semana teníamos nuevas malas noticias con ArcelorMittal. Se anunciaban más deslocalizaciones de servicios, con un impacto cada vez mayor en el empleo en Asturias

La contaminación es un tema que preocupa en Gijón y mucha gente mira al puerto del Musel como un foco de emisiones contaminantes. En GIJÓN MIRA AL MAR descubrimos qué se está haciendo para mejorar

Crear mundos literarios es lo que hace Nerea Erimia. La protagonista de la CORTE LITERARIA acaba de publicar “Literalmente tuya” y nos ha ayudado a seguir aprendiendo sobre literatura juvenil

La literatura que leen nuestros hijos e hijas también nos ayuda a descubrirlaValeria Sánchez, que ha vuelto a llevarnos DE CUENTO EN CUENTO

Cuando hablamos esta semana de QUÉ SE CUECE en el mundo del arte lo hicimos con dos de los proyectos que se han presentado en el Creative Day de LABoral e Impulsa.

Esta semana se han entregado los primeros premios We Love Gijón y Onda Cero ha estado con los premiados

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.