Esta tarde se entregan los primeros premios We Love Gijón. Promovidos por la Agencia La Playa, estos galardones

nacen con el objetivo de poner en valor a quiénes contribuyen a hacer de Gijón una ciudad más habitable, solidaria, sostenible e inspiradora.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque en Gijón hay personas, empresas e instituciones que innovan, que emprenden y que transforman su entorno. En definitiva, que suman. Y es a esos a los que quieren reconocer con los galardones y con la gala de esta tarde en el teatro de la Laboral que reunirá a unas 400 personas.

Los premiados son:

Empresa, innovación y emprendimiento: i-Lanza.

El jurado ha valorado que esta empresa es un ejemplo de talento, trabajo y esfuerzo desde Gijón para todo el mundo. No en vano, i-Lanza ha escalado su actividad al mercado internacional con presencia en más de 40 países, trabajando en el ámbito de la ingeniería,

tecnología e industria.

Arquitectura, construcción y mejora del entorno: Construcciones Los Campos y Ballina y Canal Arquitectos.

Con esta distinción el jurado reconoce el valor del trabajo conjunto entre promoción y arquitectura, dando como resultado proyectos coherentes y de calidad comprometidos con la ciudad, y que ofrecen una idea arquitectónica clara, siendo un exitoso ejemplo de colaboración.

Compromiso social y comunitario: Fundación Botón.

El jurado valora el apoyo de la Fundación Botón a niños, niñas y familiar ante el cáncer pediátrico durante todo el proceso. Del mismo modo destaca los programas que desarrolla dicha fundación, que son un apoyo muy importante para afrontar el reto que supone esta grave enfermedad. Y vencerla.

Proyección de Gijón a nival nacional o internacional: Lucía Regales.

El jurado destaca su brillante trayectoria profesional y quiere poner en valor su compromiso con la ciencia y con la innovación, y también por la promoción y reconocimiento que hace desde Nueva York del liderazgo femenino, basado principalmente en el

desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Premio especial a toda una trayectoria: Antonio Maestro.

El jurado destaca del galardonado que es una persona que encarna esa mágica virtud que tanto valoramos en un profesional de la medicina: la bonhomía, que como bien define la RAE se refiere a la afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el

comportamiento. Y ése es el doctor Maestro, no sólo un profesional en el que se puede confiar ciegamente, sino una persona que todo el mundo desea tener cerca.

Comercio local y hostelería: tradición y excelencia: Confecciones Simón, Amaya y los Molinos.

El jurado valora de estos comercios, además de su trayectoria de más de seis décadas, el que se hayan convertido en toda una institución en sus barrios y una referencia para generaciones de clientes.

