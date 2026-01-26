Una profe que dejó huella

La eterna sonrisa de Paola y, sobre todo, que no grite, es lo que marcó a sus alumnos en el Reype. Alis, Yannick y Martín nos cuentan que no todos los docentes son iguales, y que cuando se encuentran a una como Paola no la quieren soltar. Pero ella está ahora terminando su formación y luego tendrá que enfrentarse a las oposiciones o la búsqueda de empleo. Si por ella fuese también le gustaría regresar al Rey Pelayo, centro que eligió para hacer una de sus prácticas.

Paola supo desde muy temprano que quería ser docente. Más concretamente en primaria, ciclo en el que dio clase a sus entrevistadores de hoy. Sabe que ha elegido una profesión muy dura (por mucho que la gente piense que tienen muchas vacaciones y no nos demos cuenta del trabajo que se llevan a casa) pero también muy gratificante. Porque se viven cosas como esta entrevista, en la que tus alumnos se interesan por ti. Y ella recuerda el nombre de todos y cada uno de ellos.

Los pelayines se interesan además por los estudios de profesor, y ya saben que quizá sería interesante que hubiese más práctica y menor teoría. Así se permitiría a futuras profes como Paola estar más en contacto con sus alumnos.