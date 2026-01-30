PUEDE AFECTAR A CERCA DE 500 TRABAJADORES

ArcelorMittal amplía sus planes de deslocalización

ArcelorMittal ya había anunciado hace menos de un año un plan para centralizar algunos "servicios de apoyo" en la India. Los sindicatos calculaban que en España afectaría a unos 150 empleos. Pero ahora la multinacional amplía el alcance del anuncio y el número de afectados se acerca a los 500. Y Asturias es la región más afectada.

Guillermo Figueroa

Gijón |

José Manuel Castro, secretario general de CCOO en la compañía, nos explica que las nuevas deslocalizaciones afectan al personal de comunicación, gobernanza y medio ambiente. Funciones importantes, afirma, y que pasarán a prestarse entre la India y Polonia. Creen que se verá mermada la competitividad de las plantas y que supone un paso más en la intención de la compañía de abandonar gradualmente Europa. Comisiones obreras teme que las plantas europeas se convertirán en meras acabadoras de productos que llegan desde la India, donde las exigencias medioambientales no tienen nada que ver.

La planta gijonesa de ArcelorMittal es además noticia porque el Ministro de Transportes ha señalado como posible causa del accidente ferroviario de Adamuz a una mala fabricación de las vías. Y se han hecho aquí en Gijón. CCOO cree que se trata de una acusación "interesada" porque sería la única que eximiría al gobierno de responsabilidades. No la descarta como hipótesis, pero Castro cree que es la más improbable. Coincide con ello el delegado sindical de UGT en la multinacional. José Ramón Calleja pide "rigor" y evitar "decisiones prematuras".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer