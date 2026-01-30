ArcelorMittal amplía sus planes de deslocalización

José Manuel Castro, secretario general de CCOO en la compañía, nos explica que las nuevas deslocalizaciones afectan al personal de comunicación, gobernanza y medio ambiente. Funciones importantes, afirma, y que pasarán a prestarse entre la India y Polonia. Creen que se verá mermada la competitividad de las plantas y que supone un paso más en la intención de la compañía de abandonar gradualmente Europa. Comisiones obreras teme que las plantas europeas se convertirán en meras acabadoras de productos que llegan desde la India, donde las exigencias medioambientales no tienen nada que ver.

La planta gijonesa de ArcelorMittal es además noticia porque el Ministro de Transportes ha señalado como posible causa del accidente ferroviario de Adamuz a una mala fabricación de las vías. Y se han hecho aquí en Gijón. CCOO cree que se trata de una acusación "interesada" porque sería la única que eximiría al gobierno de responsabilidades. No la descarta como hipótesis, pero Castro cree que es la más improbable. Coincide con ello el delegado sindical de UGT en la multinacional. José Ramón Calleja pide "rigor" y evitar "decisiones prematuras".