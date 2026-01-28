CON SERGIO BEGEGA

Manejar el relato

"Gijón con hechos" se ha coinvertido en el último eslogan que ha puesto en circulación la alcaldesa de Gijón para defender sus logros en lo que llevamos de mandato. Un mensaje "efectivo" contra el que quiere luchar la oposición. Porque todo relato tiene su contrarrelato. Es un tema que merece una explicación de nuestro ANALISTA POLÍTICO.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Recurrir a eslóganes del tipo "Gijón con hechos" como previamente se hizo con otros como "presupuestos del despegue" es efectivo. Ayuda a los potenciales votantes a fijar recuerdos y recordarle qué ha hecho un gobierno. La teoría política anima a hacerlo porque el votante tiende a quedarse con lo más cercano o lo más grande, olvidando algunos proyectos o acciones que el gobierno se encarga de recordarle. Claro que se selecciona qué quiere que el votante recuerde. Sergio nos explica que se tiende a seleccionar lo más visible y menos discutible, eludiendo temas polémicos o que puedan ser puestos en duda. Conseguir que el votante recuerde tus logros es un paso hacia las urnas y la oposición pelea también con sus armas para intentar que el relato del ejecutivo se imponga.

Debemos diferenciar aquí entre el dato y el relato. Lo que es real de lo que es una composición de lugar. No es sencillo, porque, recuerda Sergio citando a Machado, nos encanta que nos persuadan, que nos cuenten historias. Por eso la línea que separa el mundo de los hechos del mundo del relato a veces se difumina. Más para un ciudadano que normalmente no sabe diferenciar entre un anuncio, una licitación o una adjudicación. Eso permite a los políticos revivir muchas veces una noticia que les interese.

Nos queda año y medio para la cita electoral, y este tipo de mensajes y de relatos serán cada vez más habituales. También, prevé Sergio, más pobres en cuanto al nivel.

