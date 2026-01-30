Nerea Erimia

Nerea es un espejo en el que pueden mirarse las nuevas escritoras que tratan de hacerse un hueco en el mundo literario. A base de mucho trabajo y dar el callo logró llamar la atención de Planeta, con quien acaba de firmar para publicar su nueva novela. En "Literalmente tuya" narra la historia entre Bianca Blake y Adam Kingston con una comedia romántica (romcom en su vocabulario) con toques de humor inteligente (aunque Nerea diga sentirse muy tonta al escribir algunos chistes).

Para llegar adonde ha llegado hay que picar muchas puertas y tener paciencia. Confiar en lo que se hace. Y dejarte sorprender, porque Nerea había pensado en una escalera hacia el triunfo y ha aparecido un ascensor. Y ya nota lo que es trabajar con una gran editorial que consigue que todo salga perfecto a la primera. Nunca antes por ejemplo había visto una portada perfecta cuando abría la caja, el famoso unboxing.

Además de conocer a Nerea, seguimos aprendiendo con ayuda de Sara Winninton, de la nueva novela que tenemos a nuestro alcance. Si nos escuchas sabrás que un "tropo" es un cliché (si sigues sin entenderlo escucha a Sara y Nerea) y que "stalkear" es "curiosear".

La literatura de Nerea o de Sara atrapa a lectores jóvenes, a los que igual las lecturas obligatorias de la escuela no les acaban de llamar. Nunca se sabe cómo se empezará a leer. Nerea por ejemplo no tenía libros en su cada hasta que los compró ella misma.