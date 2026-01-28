La Semana Negra se traslada al entorno de la playa del Arbeyal

El presidente de la asociación vecinal Alfonso Camín de La Calzada reconoce que el equipo de gobierno les citó a una reunión el lunes en la que se les expuso el tema de la semana negra, entre otros. Pero Carlos Arias no oculta su sorpresa cuando vio que lo que se les comunicó como una propuesta se convertía en definitiva al día siguiente. En La Calzada no están seguros de que la zona del arbeyal sea la mejor para un evento de las características de la semana negra. Desde el espacio disponible a las afecciones en el entorno.

Reclaman que se tengan en cuenta medidas que garanticen el aparcamiento durante el evento y que se proteja la arena de la playa de los efectos de un festival que mueve a miles de personas. Sin olvidar que debe garantizarse el descanso de los vecinos. Lo único que saben, dice Arias, es que la parte literaria (menos ruidosa) será la más cercana a las viviendas.

Respecto al argumento de que llevar la Semana Negra a la Calzada permitirá hacer de altavoz de las reivindicaciones de unos accesos dignos al musel, Arias lo cree paradójico. Piden reducir la contaminación, también la acústica, y les llevan la semana negra...Pide que al menos el movimiento vecinal disponga de un espacio en el evento para hacer comunidad.

La organización asegura estar estudiando la ubicación para reorganizar el evento. El Ayuntamiento ha asegurado que si todo sale bien y todos están contentos la ubicación será para años. Los vecinos lo dan por hecho. La Semana Negra ya estuvo en el Arbeyal en 2009 y 2010.