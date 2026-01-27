Creative Day

Hablamos de un programa de residencias fruto de la colaboración entre Gijón IMPULSA y LABoral Centro de Arte. Es un punto de encuentro concebido como una jornada de impulso y visibilización del talento creativo, en la que se reunirá a profesionales del ámbito cultural y creativo.

Los proyectos desarrollados en esta edición son:

Golden Waves – Ignacio Carmona y Jorge Bazo

Lexington Studio – Claudia Couso y Sara García

Holalab.org – Adolfo Fernández

Marea de Gente – Marina Martínez

La Rectoral – Sara Moro y Ricardo Villoria

Club de piedras – Coco Moya

Promete@ – Manuel Prados

Sextaferia Digital – Berto Santomé

En este QUÉ SE CUECE en el mundo del arte nos sirven como ejemplo dos de esos proyectos. Hablamos con Claudia Couso y Nacho Carmona.

Claudia pone en marcha junto a su amiga Sara "Lexington Studio". En 2024 se creó el proyecto y empezó a definirse, hasta llegar a esta descripción final: somos un estudio creativo que da soluciones a proyectos musicales. Se dedican al diseño gráfico, animación, fotografía, videografía, diseño 3D, marketing y diseño web, principalmente; y en general, a cualquier solución creativa que un proyecto musical y/o cultural pueda necesitar.

Nacho y Jorge han encontrado apoyo para su "Golden Waves", un proyecto que propone un triple enfoque que integra música, imagen y territorio para dar visibilidad al talento asturiano con un nivel profesional y estratégico.