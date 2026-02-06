Consejos de amigo viajero

En elviajenotermina.com y en este programa nos recomienda muchos viajes. Pero a veces también nos recomienda destinos que pueden ser mejorables. Siempre es una opinión subjetiva y depende de cara persona, pero hay destinos hinchados o que venden algo que no ofrecen.
Puede que te gusten las ciudades anodinas, pero si eres más de ver un poco de acción es mejor que evites ciertas ciudades del norte de Europa donde encontrarán un destino más bien aburrido. Galo pone de ejemplo Oslo, Helsinki o Estocolmo. Puede que sean puerta de entrada a otros destinos más apetecibles, pero si vas, no esperes ver mucha alegría en sus calles, nos cuenta Galo.
Otros destinos puede que no sean aburridos, pero sí feos un rato. Por Manila necesitamos pasar para ir a las Islas Filipinas, pero cuanto menos tiempo mejor. Fea, bulliciosa y peligrosa. Tampoco destaca por su belleza Sofía en Bulgaria o Bruselas. La capital comunitaria tiene mucha fama, más de la que merece cree Galo. Mismo caso encontramos en Albania. No son pocos los turistas que esperaban encontrar una belleza que luego no aparece.
A la hora de preparar un viaje tampoco podemos olvidar las circunstancias de los países que visitamos. Normalmente miramos para otro lado si nos interesa, pero países como Cuba, México o Israel tienen un contexto que a viajeros como Galo le dejan mal regusto. Son sitios muy bonitos, pero con historias menos bonitas.
Y por último, ¿te gustaría ir a un destino en el que no entrase ni un alfiler? Hoy en día no hay destinos ocultos y por descubrir, pero hay ciertas ciudades tan masificadas que hacen de nuestra experiencia algo menos grata. Roma, Londres o París están en cifras turísticas complicadas. Tampoco es recomendable Bali, que de tanto turismo está hasta cambiando su fisionomía.