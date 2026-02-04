Transformación de un puerto en medio de la ciudad

Héctor Blanco nos explica que hace unos 40 años que el puerto pesquero inició su transformación en puerto deportivo. El pescado ya llevaba tiempo desembarcándose en el musel, pero no fue hasta 1986 cuando se aprobó el plan general de ordenación urbana que incluía la transformación portuaria. Las obras comenzaron entre finales de los 80 y principios de los 90. A partir de ese momento se inicia un cambio que puede resultar llamativo, porque por ejemplo las vallas o las farolas son relativamente recientes.

Del puerto histórico, cuyo origen se remonta al siglo XV queda la distribución de las dársenas y el espacio. Antes de ese siglo, no está claro exactamente si existió un puerto como tal. También cabe destacar en la historia de esta infraestructuras el siglo XVIII cuando los temporales provocan enormes daños que obligan a una reconstrucción. Es en ese momento cuando se configuran las dársenas que conocemos hoy en día.

El puerto, o muelle, vivió momentos dulces con las líneas comerciales abiertas con América, y durante la primera mitad del siglo XIX veía convivir la actividad pesquera, comercial y carbonera.