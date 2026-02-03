MÚSICA

Bimenes UnderPrau

El proyecto musical de Pablo Martínez Testa ha ido evolucionando desde que vio la luz en 2018. Lo que no ha variado es su intención de dar a cada tema un alma propia y que sus actuaciones sean algo más que escuchar música.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Bimenes UnderPrau nació en 2018 como un proyecto de música instrumental. La idea era confeccionar narrativas sonoras y una especie de performance sonoras. Fue durante el "confinar feliz" que puso en marcha Pablo con unos amigos en Cataluña cuando llegaron las letras a las canciones de Bimenes UnderPrau. Aunque se puede identificar su música como pegada a la electrónica, a Pablo le gusta pensar que cada tema busca su espacio y su forma de ser.

En sus conciertos se busca cierta teatralidad. Por eso se ve a Pablo acompañado de una trompeta aunque en los discos nunca suene, y suele estar acompañado de otros artistas. Desde pintura en directo a proyecciones visuales (algunas con sorpresas inesperadas), poesía teatralizada, costura o cerámicas. Y busca el sitio adecuado para poder estar acompañado de circo.

Es posible que acabe encontrándolo, porque si algo define a la escena musical asturiana, dice Pablo, es el potente tejido de voluntarios que hay para sacar adelante proyectos. Sobre todo en las zonas rurales. Eso compensa las dificultades que hay para tocar actualmente música en directo en Asturias a causa de la ley de espectáculos que no acaba de redefinirse. Aún así, sitios hay, y la agenda de música en directo nos la traen como siempre desde La Caja de Músicos.

Bimenes UnderPrau tiene además una propuesta que ayudaría a mantener viva la música local. Menos dinero para macrofestivales y más para pequeños eventos de artistas de aquí.

