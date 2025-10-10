Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 29 SEP A 3 OCT

Terminamos la semana metiéndonos en la fiesta que tienen montada en Ceares. El ayuntamiento reserva 1.2 millones de euros de su presupuesto en 2026 para acometer la rehabilitación del Hogar de Ceares

Hasta Japón nos hemos ido esta semana porque Asturias tiene un hueco privilegiado en la Expo Universal que se está celebrando en Osaka. La banda de gaitas Villa de Xixón ha sido la elegida para poner a los japoneses a bailar y gozar

Y el Boombastic ha anunciado un “último baile” en Asturias. El festival que atraía a miles de jóvenes en verano se despide y su CEO nos ha explicado los motivos

El proyecto de actuación integrada para Cimavilla, el Cimavilla 2030, tendrá que hacerse sin dinero europeo. Y los vecinos quieren que se establezcan prioridades. Primero los vecinos, luego el turismo

Estrenamos la sección DESDE EL COLE. Alumnos del CP Ramón de Campoamor nos ayudarán a saber qué temas les interesan a los niños y niñas de Gijón.

Óscar Menéndez tiene 16 años y es una de nuestras PROMESAS DEPORTIVAS. Acumula victorias y grandes resultados en el mundo de la piragua y sabe que le queda mucho por mejorar para conseguir su gran sueño de acudir a unos Juegos Olímpicos.

Conocimos a Olga Kulikova. Es rusa (moscovita) pero lleva años en Gijón, donde ha encontrado su lugar tranquilos y seguridad para sus hijos, aunque volvería a su país. Es una de las RECIÉN LLEGADAS que conocemos en Más de Uno Gijón

¿Imaginas que tu hijo o tu padre entra en la cárcel? La privación de libertad es dura para quien está dentro, pero también es muy duro para la familia que queda fuera y no ha hecho nada. En CONVERSACIONES ENCERRADAS hablamos con la presidenta de la asociación de amigos y familiares de la UTE de la cárcel de Asturias

Esta semana ha sido el momento elegido por la Universidad de Oviedo para organizar su semana del voluntariado. No parece difícil convencer a los jóvenes por lo que nos han contado

De cultura, en concreto la que promueven las asociaciones vecinales, hemos hablado en el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural. Nos ha visitado el presidente de la FAV, Manuel Cañete

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.

Además, esta semana hemos empezado a desvelar la sinopsis de todas las películas que competirán en las diferentes secciones oficiales del FICX del 14 al 22 de noviembre.