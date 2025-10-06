FAMILIARES Y AMIGOS DE LA UTE DE LA CÁRCEL DE ASTURIAS

Enfrentarse a una realidad hostil y desconocida

Esta temporada hemos estrenado la sección CONVERSACIONES ENCERRADAS, en la que queremos acercarnos a la realidad del universo carcelario, muy desconocido para una gran mayoría. En la presentación de la temporada os explicamos qué se hace en la UTE de la cárcel de Asturias, y hoy conversamos con la asociación de familiares y amigos de la UTE.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Cuando un familiar entra en prisión su familia entra con él. O lo que es peor, se queda fuera padeciendo la presión social y la vergüenza al tiempo que tiene que aprender a caminar por un mundo totalmente desconocido. El mundo carcelario tiene sus propias normas. Quien está dentro las vive día a día, pero los familiares deben aprenderlo todo desde cero. Visitas, comunicaciones, encuentros...Es vital tener quién te ayude en esos momentos para aprender a manejarse en un "entorno hostil".

Afortunadamente, nos cuenta Eva Iglesias Llaneza, presidenta de la asociación, en la cárcel de Asturias hay "dos cárceles". Hace la distinción por la metodología que se utiliza en la Unidad Terapéutica y Educativa que, afirma, da mucha tranquilidad a las familias. Se dan cuenta de que sus familiares están luchando y preparándose para salir (porque todos deberán volver con sus familias) en un entorno controlado, libre de adicciones y de violencia. Si todas las cárceles fuesen así, nos iría mejor, dice Eva. De la cárcel, si fuese así, podrían sacarse cosas positivas.

Las familias con "la quinta pata" de la UTE. Son fundamentales en la labor de reinserción que se lleva a cabo. Y lo hacen, aunque todo sigue siendo muy duro porque su familiar está dentro, pero ellos fuera. Están solos. Y la cosa se complica si hay menores de por medio a los que suelen distraer con mentiras piadosas. Bien los saben en la asociación, cuyo éxito radica además en que cuentan con muy diferentes perfiles.

Eva no suele ver series o películas del ámbito carcelario. No niega que hay muchas cosas que son reales, pero ver esos contenidos te hace tener una visión "contaminada" de la realidad carcelaria.

