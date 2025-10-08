Adultos y políticos ¡enteraos!

Porque a ellos no les llegan esos temas a los que tanta atención prestan los adultos. De hecho, reconocen que tampoco están muy enterados de para qué sirve un pleno municipal como el que se está celebrando hoy. No conocen a los concejales, ni saben de qué se debate entre unos políticos que acaban echándose muchas veces los trastos a la cabeza.

Tobías, de 11 años, querría que se hablase más del deporte base. En concreto de su equipo de fútbol, el Manuel Rubio. También querría que todos los campos de fútbol a los que va a jugar estuviesen en buenas condiciones.

A Alejandra, de 11 años, le gustaría que los perros tuviesen más espacios específicamente pensados para ellos. Con sus vallas y demás. Para que estén seguros y cómodos.

Marcos, de 11 años, echa en falta más zonas verdes en Gijón. La ciudad crece demasiado en el mundo cemento y poco en el verde, observa.

Marina, de 11 años, confirma que los niños y niñas leen. A ella le gusta mucho, y por eso reclama más espacios donde se de espacio a los libros dirigidos a ellos. Presencia del libro infantil en la Feria del Libro por ejemplo.

Son ejemplos de cosas que les interesan a los niños y niñas.