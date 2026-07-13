Carmen Moreno se quiere rodear de "los mejores"

Carmen Moreno lleva 25 años militando en el Psoe. Es consciente de que el partido no está en su mejor momento, pero "no me asustan los momentos complicados", dice. Ha adelantado que su proyecto estará centrado en Gijón y en ofrecer soluciones reales a los vecinos. Asegura que tiene un modelo de ciudad "muy claro" en la cabeza, y pedirá el apoyo de la militancia para ser quien lidere la lista electoral. De ser la elegida, quiere que la acompañen "las mejores personas" y de quienes tengan "más hambre por gobernar" porque, destaca, ella no pertenece a ninguna familia o corriente interna. Sin embargo, también se define como una "mujer de partido" que defiende la "disciplina interna". De hecho, ha contado en la entrevista, renunció a ser concejala en el Ayuntamiento en 2011 porque el partido se lo pidió.

A la vista de lo que ha sucedido en los últimos años, Carmen tiene la necesidad de dejar claro que quiere trabajar por el partido, no a hacer carrera política. Viene para aportar a la marca del Psoe y a quedarse a trabajar pase lo que pase. Si ganan y gobiernan para ser alcaldesa, y si no para liderar la oposición. Y hacerlo para marcar agenda, algo que cree ha faltado en este mandato. "Ha faltado un liderazgo claro" en el grupo municipal socialista, dice.

La ex gerente de la Unión de Comerciantes quiere ganarse el respaldo de "toda" la militancia. Ofrece para ello "experiencia, compromiso y conocimiento de Gijón". Apela además a la "unidad interna", dejando claro que a ella no le interesa la parte orgánica del partido. Reconoce que sería un problema para ella tener que defender algo que no le guste, aunque se muestra convencida de que eso no sucederá.