El Hogar de Ceares resurge como el ave Fénix

Los vecinos se lo toman como una pausa en su larga lucha. Víctor Díaz, de Esto Ye Ciares, recuerda que hace cuatro años vieron máquinas a las puertas del Hogar dispuestas a demoler el edificio. Ahora confían en que en el primer trimestre de 2026 vean máquinas, pero para rehabilitarlo. Y si tarda un poco más no pasa nada, dice, porque les tranquiliza saber que hay voluntad política para recuperar un edificio que el barrio necesita.
Porque Ceares carece de espacios públicos donde desarrollar sus actividades. El Hogar permitirá dar cabida al tejido asociativo del barrio. Cultural, social y deportivo. Quieren que se convierta en un "espacio de encuentro y elemento de dinamización", y han recibido la noticia de que habrá presupuesto en 2026 como "si nos hubiese tocado la lotería".
Aunque Ceares tiene más demandas, como darle uso a la hasta ahora comisaría de la policía local, por el momento con el Hogar del Productor Ceares está de fiesta.