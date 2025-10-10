Un piragüista ganador que busca su concentración

Se reconoce más cómodo en aguas más tranquilas que las de un río como el Sella, en donde ha quedado quinto en su categoría en la última edición del descenso. No se le dan mal los 500 metros y el kilómetro, aunque nos cuenta que lo más difícil de su deporte es la parte mental. Está trabajando en esa faceta en el centro de Trasona, en donde está entrenando. Sabe que necesita concentrarse al cien por cien en la competición, algo que hoy por hoy no logra. Saberse entre los mejores y presionarse por quedar bien es complicado a la hora de ponerse a remar.

Por el momento el éxito del que está más orgulloso no es una de sus numerosas victorias, sino un tercer puesto. Pero fue en su primer campeonato de España, y fue lo que le dio el empujón definitivo. Su gran objetivo es acudir a unas olimpiadas y ganar una medalla olímpica. Cree que no es un sueño imposible. Con constancia y trabajo diario lo ve alcanzable.

Pensaba que prefería ir solo en la piragua, aunque le está gustando cuando compite con más compañeros. Hay muy buen rollo en este deporte, en el cual entrenan buena parte de sus amigos. Entrena todos los días de la semana salvo uno, que descansa, y ahora mismo le están metiendo "mucha caña". Compagina el deporte con los estudios y la vida como puede, y sabe que vivir del deporte es algo muy complicado. Pero tiene un plan. Desde pequeño quiere ser bombero, pero eso no le quitará de seguir en el deporte. "Es lo que quiero hacer" afirma sin dudarlo.