THE LAST DANCE

Boombastic se cita de nuevo con el público asturiano

Los organizadores del festival anunciaron la semana pasada que abandonaban Asturias tras cuatro años en los que habían metido a miles de jóvenes en Llanera durante tres días de julio. Antes de su marcha quieren un último baile y sus fans, los bombis, han pedido que sea en nuestra región. Será una despedida a lo grande de un festival que no ha contado con apoyos políticos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Asturias fue el lugar que vio nacer al Boombastic y ahora le ve marcharse para internacionalizarse. Ya tienen cerrada una sede en Miami (EEUU) y Marino González, CEO del Festival, nos anticipa que en breve anunciarán dos más. Pasan de ser una empresa organizadora de festivales a una compañía que hará muchas otras cosas. Pero precisamente por eso, porque son una empresa, también se marchan. En estos cuatro años han invertido 7 millones de euros en la región y han generado un impacto económico de 15, pero nunca han contado con apoyo del gobierno asturiano.

La relación es buena y se trabaja en buscar nuevas formas de colaboración, deja claro Marino, pero es normal que se vayan a buscar otras ciudades donde encuentran más apoyo y facilidades, nos cuenta. Afirma respectar la decisión del gobierno regional de no dedicar dinero a este tipo de propuestas, aunque, recuerda, el 65 por ciento de los más de 150.000 jóvenes que acuden cada año a los conciertos son de fuera de Asturias. Marino entiende que son un agente importante porque muchos de los bombis conocen Asturias gracias a ellos y se plantean repetir,

Por eso lo que no entiende Marino son las críticas "por todo" de OTEA y FADE. Asegura que nunca les han hecho mucho caso porque en ningún momento la patronal ha mostrado interés en sentarse con ellos para ver cómo puede salir todo el mundo beneficiado. Y los hosteleros de Llanera o los hoteles asturianos que acogían a los asistentes al festival también son parte del sector, sentencia.

Boombastic no cierra la puerta a volver. Pero ahora mismo apuestan por otros formatos y proyectos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer