EXPO UNIVERSAL DE OSAKA

Los japoneses lo gozan con la gaita asturiana

Esta madrugada (hora española) se ha inaugurado el día de honor de Asturias en la expo Osaka 2025. Nuestra comunidad es protagonista, y ha decidido vender sus bondades a través de la tradición. Música y gastronomía están haciendo las delicias de un público nipón que no sabía muy bien lo que somos.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Nos atiende desde Osaka José Luis García. El director de la banda de gaitas Villa de Xixón asegura que es impresionante lo que han preparado en la Expo. Es como la de Sevilla pero "a lo bestia". Más de 250.000 personas pasan a diario por el recinto, y eso hace que puedan conocer la cultura asturiana a través de la banda gijonesa y del chef Luis Martínez Abascal.

José Luis nos asegura que les encanta. En cuanto les ven llegar con sus gaitas y monteras piconas "les persiguen". Siempre con muchísimo respeto, algo que llama mucho la atención. Incluso los niños que se hacen fotos con ellos les regalan dibujos. Se lo están pasando en grande en Japón, defendiendo un "trocito de Asturias" en el país asiático. Les reconforta ver que está gustando mucho.

No solo gusta la gaita. También la fabada o los frisuelos. "Se les nota en la cara", asegura el director de la banda. También nos cuenta que para hacer más accesible nuestros sonidos, han creado una fusión "astur nipona" con bases de jazz.

Aunque este mismo año la banda gijonesa ha participado en el desfile de San Patricio en Nueva York, lo de Osaka está siendo una locura, concluye José Luis.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer