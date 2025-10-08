Los japoneses lo gozan con la gaita asturiana

Nos atiende desde Osaka José Luis García. El director de la banda de gaitas Villa de Xixón asegura que es impresionante lo que han preparado en la Expo. Es como la de Sevilla pero "a lo bestia". Más de 250.000 personas pasan a diario por el recinto, y eso hace que puedan conocer la cultura asturiana a través de la banda gijonesa y del chef Luis Martínez Abascal.

José Luis nos asegura que les encanta. En cuanto les ven llegar con sus gaitas y monteras piconas "les persiguen". Siempre con muchísimo respeto, algo que llama mucho la atención. Incluso los niños que se hacen fotos con ellos les regalan dibujos. Se lo están pasando en grande en Japón, defendiendo un "trocito de Asturias" en el país asiático. Les reconforta ver que está gustando mucho.

No solo gusta la gaita. También la fabada o los frisuelos. "Se les nota en la cara", asegura el director de la banda. También nos cuenta que para hacer más accesible nuestros sonidos, han creado una fusión "astur nipona" con bases de jazz.

Aunque este mismo año la banda gijonesa ha participado en el desfile de San Patricio en Nueva York, lo de Osaka está siendo una locura, concluye José Luis.