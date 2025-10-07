CULTURA

Los vecinos como un agente cultural más

Acostumbrados a que la cultura tiene una sede, como un teatro o una sala de exposiciones, a veces olvidamos que una ciudad como Gijón rebosa cultura por todos sus poros. En el QUÉ SE CUECE en el mundo cultural ya hemos hablado de los ateneos, las sociedades culturales o las librerías como agentes culturales. Pero hay más, y los vecinos no pueden faltar.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Porque una asociación vecinal no solo se preocupa por reivindicar ante los políticos las necesidades que tiene el barrio o la ciudad, sino que se preocupan por llenar de vida sus calles. Y la cultura no puede faltar. La actividad que las diferentes asociaciones vecinales llevan a cabo es extensa. Unas asociaciones más y otras menos, pero todos los vecinos de Gijón pueden acercarse a los actos culturales abiertos a todo el mundo. La cultura son los ladrillos de una ciudad...

Nos acompaña Manuel Cañete, presidente de la federación vecinal, como representante de esas asociaciones a las que iremos escuchando. Con él hacemos un repaso a los conceptos básicos, partiendo de la base de que cultura y movimiento vecinal siempre han estado íntimamente ligados. Destaca que generan interés, que la gente va, aunque es necesario un relevo generacional. Entiende además que protestar por el cierre del Museo Piñole también es cultura.

Y como siempre, en este viaje cultural nos guía Rafa Gutiérrez, quien sabe bien el ambiente cultural que se puede encontrar en una sede vecinal.

