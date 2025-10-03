Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 22 AL 26 SEPTIEMBRE

Esta semana será recordada por la policía local. El lunes inauguraban su nueva comisaría, y en Más de Uno hablamos con la concejala de seguridad ciudadana y con representantes del Sipla.

Lo que se construyó y mucho en la década de los 70 fue vivienda. Fue la época “de aluvión” en Gijón y dio pie al nacimiento de muchos barrios. Pero en TU HISTORIA DE GIJÓN el historiador Héctor Blanco nos ha contado que fue “salvaje”

Un barrio, el de La Arena, mira con preocupación la posibilidad de que se decida soterrar el tráfico en el paseo del muro. La presidenta de la AAVV La Arena rechaza acometer una obra costosa y, afirma, con riesgos

Esta semana hemos comprobado que existe una brecha cultural intergeneracional. En nuestra CHARLA INTERGENERACIONAL jóvenes y mayores nos han contado cómo ven el universo cultural de Gijón

Polémica hubo por un acto el martes organizado por Somos Asturies en el museo del ferrocarril. Hablaron de “parar a la extrema derecha” con la presencia de la diputada de EH Bildu en el Congreso. Covadonga Tomé la defendió en Más de Uno

Llueve sobre mojado en la educación pública sin que el gran pacto educativo que puso fin a la huelga acabe de cumplir todas las promesas. En el CP El Llano han denunciado que una única auxiliar educativa debe atender a 16 alumnos con necesidades especiales

Los secretos del universo son el objetivo del proyecto Hyper Kamiokande. En el considerado como uno de los proyectos científicos más ambiciosos en la actualidad participan investigadores asturianos. Nos han contado qué hacen en el QUÉ SE CUECE en el mundo universitario.

A las estrellas aún no puede viajar, pero Galo Pablos no para de recorrer el mundo. Hoy nos ha hablado de los países del Este.

Grayci y Mónica han sido las invitadas a nuestro ESPACIO RESERVADO. Están amenazadas de muerte en Colombia y han sido acogidas temporalmente en Asturias gracias a un programa que cumple 25 años

Cerramos la semana acercándonos a ver cómo arranca el curso en la escuela superior de arte dramático. La ESAD forma muchos sueños