Día de ilusión y miedos en la ESAD

Si 24 jóvenes empiezan sus estudios cada año, son entre 15 y 18 los que los terminan. "Hay una tasa muy baja de abandono", nos cuenta el director de la ESAD. Pedro Ignacio ortega recuerda que es una profesión "muy vocacional" que hace que los alumnos no quieran irse nunca. Pero si se llega con mucha ilusión y emoción, a lo largo de los tres cursos que componen los estudios se va "madurando" y llegan los miedos. El miedo a salir al mundo, dice Nacho. Pasan de enfrentarse a un "público amigo" a vivir la realidad del sector de las artes escénicas. Es un sueño por el que pelean personas que acaban de terminar el bachillerato, y se juntan muchas cosas a la vez.

El nuevo curso en la ESAD empieza sin grandes cambios, pero el gobierno asturiano les ha prometido que en curso 2026-2027 el alumnado de nuevo ingreso ya podrá disfrutar de la gratuidad anunciada para los estudios universitarios. No ha sido posible aún porque las escuelas superiores están en una especie de limbo, al no depender de la Universidad de Oviedo.