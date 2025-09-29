La Policía Local de Gijón inaugura oficialmente su comisaría

La inversión supera los 10 millones de euros, pero han servido para tener una de las comisarías "más modernas de España", asegura la concejala de seguridad ciudadana. Nuria Bravo ha definido en onda cero este día como "muy feliz" porque los agentes por fin tienen una comisaría que responde a sus necesidades. Porque, asegura Bravo, han sido los propios policías locales quienes han diseñado los espacios y explicado sus necesidades para que desde el consistorio los hicieran realidad.

La nueva comisaría ya lleva unos meses operativa, aunque con la inauguración oficial se da el pistoletazo de salida a una nueva historia que, se espera, dure 50 años como poco. Por la antigua comisaría de la calle San José seguirán pasando gijoneses porque lleva un tiempo acostumbrarse, da por hecho la concejala, pero el traslado era muy necesario. La antigua comisaría estaba muy obsoleta.

Los 326 agentes (20 de ellos incorporados hoy mismo) ya tienen una sede a la altura de la ciudad segura que es Gijón. En un par de meses la mudanza estará completada con la llegada del centro de control.

Desde el SIPLA reconocen que la nueva comisaría de la policía local de Gijón era una necesidad acuciante. Y las sensaciones con la nueva sede son buenas. Aún faltan algunas cosas por pulir o por abrir al uso de los agentes, pero en general están cómodos con una comisaría moderna, indica Ildefonso Rodríguez.