Esta semana en Más de Uno Gijón

La entrevista que hacíamos el lunes al presidente de la sociedad filarmónica de Gijón podríamos haberla hecho año tras año desde 1908. Porque no han parado, ni van a parar porque estrenan nueva temporada.

No nos hemos enterado (afortunadamente) de que la plantilla del Helimer lleva en huelga desde julio. Pero nos han contado por qué han decidido movilizarse.

Las empresarias y directivas han celebrado su gran fiesta esta semana. Se han entregado los premios de la federación FEDA que reconocen el talento.

El otoño hizo acto de presencia que dejó a las claras el cambio de estación. Con Javimo hacemos balance del verano y avance del otoño en nuestras míticas CONVERSACIONES DE ASCENSOR.

Sobre la polémica del Museo Piñole hemos hablado sin gritos y sin estridencias en la PEQUEÑA ÍNSULA.

El arte es protagonista de la Noche Blanca con “Omegaville”. El proyecto nos ha permitido enterarnos de QUÉ SE CUECE en el mundo del arte.

Finalizábamos la semana emitiendo un programa especial desde Agropec, la feria del campo y de las industrias agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras que se celebra hasta el domingo en el recinto ferial. Ha sido uno de los tres programas regionales que hemos asumido desde Gijón esta semana.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día.