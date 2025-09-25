Un otoño que entra "sin contemplaciones"

Javimo cree que el verano ha sido bueno. Quizás menos caluroso de lo esperado y menos lluvioso de lo que estábamos acostumbrados pero bueno. De hecho, para Javimo lo más sorprendente ha sido nuestra capacidad para librarnos de las olas de calor que afectaron a toda España. Y prevé que así siga y que los grandes picos de calor que registramos seguirán siendo puntuales.

De cara al otoño Javimo recuerda que no confía en las estadísticas, que son lo único de lo que tira la gente que habla del tiempo en un horizonte temporal superior a 15 días. Su pálpito le dice que lo que queda de año será más bien frío, sobre todo el invierno, y prevé que el cambio de armario para sacar la ropa de invierno tendremos que hacerlo en el cambio a la segunda quincena de octubre. Antes tendremos un pequeño veranillo que nos permita coger calor.

Respecto al bajón térmico tan importante que hemos tenido en los últimos días tiene una explicación. Pasamos de recibir los calurosos vientos del sur a recibirlos desde el norte, vientos polares que hicieron que los termómetros se desplomaran y las máximas cayeran de 30 a 15 grados sin tiempo a reaccionar. Un otoño que entró a saco y sin preguntar.

Este fin de semana ojo en el occidente porque una borrasca que anteriormente fue un huracán puede dejar fuertes vientos en la zona.