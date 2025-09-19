Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS 8 A 12 SEPTIEMBRE

Una entrevista a la alcaldesa siempre deja muchas noticias encima de la mesa, y esta semana la comenzábamos en el despacho de Carmen Moriyón. La polémica del Piñole, el vial de jove, los presupuestos a las inversiones que no debería acometer el ayuntamiento han estado encima de la mesa

Una alcaldesa a la que hemos escuchado varias veces, exactamente igual que sus predecesores u otros políticos que gobiernan, que está dando pasos históricos en Gijón. Sergio Begega ha debutado como ANALISTA POLÍTICO explicando por qué se apela tanto a “lo histórico” en política

Esta semana se cumplía un año del desmontaje del anillo navegable del Piles. Hemos querido preguntar al concejal de medio ambiente sobre los beneficios que supuso

Hemos recibido una buena noticia. Los Astilleros Armón en Gijón se han asegurado carga de trabajo para dos años. Nos lo han contado el día en el que botaban el tercer fast ferry que han fabricado para Balearia

La banda sonora esta semana la ha puesto Soul Fiends. Este grupo gijonés trae buen rollo al QUÉ SE CUECE en el mundo musical con su soul, funk o jazz

Con la Asociación Española contra el Cáncer hemos hablado del día después del alta. En las primeras jornadas “Mujer y Cáncer” han recodado que tras superar la enfermedad una mujer puede no estar tan feliz como creemos

De las situaciones de acoso que pueden darse en alta mar y cómo actuar charlamos el jueves. Ha regresado GIJÓN MIRA AL MAR.

La CORTE LITERARIA será el espacio en Más de Uno Gijón en el que conozcamos qué leen los jóvenes. Las jóvenes escritoras Inés Galiano y Noa Rose son nuestras primeras invitadas, guiadas por Sara Winnington.

Los jóvenes lectores empiezan de muy jóvenes. Tenemos el ejemplo de Valeria Sánchez, la niña de 10 años que volverá a llevarnos esta temporada DE CUENTO EN CUENTO. En esta ocasión lee a Ledicia Costas.

El fotoperiodismo con mayúsculas tiene una cita en Gijón a principios de octubre. El encuentro internacional que los reúne se ha presentado esta semana

En Más de Uno Gijón queremos ayudarte a cuidar de tu salud mental. En LIOSA-MENTE hemos hablado esta semana de la importancia de desconectar y reservar un hueco para nosotros mismos.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.