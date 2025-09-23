La plantilla del Helimer está en huelga

Manuel Peraita, delegado en Gijón del sindicato libre de trabajadores aéreos, ha explicado en onda cero que su convenio colectivo está bloqueado desde 2015. Se pone como ejemplo. Manuel entró a trabajar en el Helimer en 2009 y su salario a día de hoy "es el mismo". Exigen actualizar sus salarios en función de la inflación y reforzar unas plantillas "infradimensionadas". En Gijón son 9 pilotos, 10 rescatadores y 4 mecánicos (que tienen su propio convenio) y con esos números es casi imposible elaborar una planificación a medio plazo. Implica además que no puedan desconectar, porque cuando falla un compañero otro debe sustituirle.

Desde el comité de huelga se tranquiliza a la población. Los helicópteros de rescate siguen saliendo con un piloto y tres rescatadores como siempre y se están cumpliendo los servicios mínimos "como es lógico en un servicio esencial". La protesta de una huelga convocada hasta final de año pero que apunta a indefinida por la ausencia total de avances en la negociación, dice Manuel, es más hacia las administraciones que pueden mediar en el conflicto. Dependen del Ministerio de transportes.

El sindicato rechaza que sea imposible incorporar trabajadores porque muchos optan por marcharse a otros países donde se paga más. SLTA cree que si se mejoran las condiciones muchos optarán por regresar o no marcharse.