El ruido en torno al Museo Piñole

Los planes del ejecutivo pasan por cerrar el Museo Piñole hasta la apertura de Tabacalera, donde habrá un edificio para albergar la obra del pintor. Durante ese espacio de tiempo se asegura que los cuadros estarán bien conservados y serán expuestos a finales de 2026 en el palacio Revillagigedo. Pero la izquierda y parte de las entidades culturales, vecinales y sociales no están de acuerdo. Temen que haya problemas y retrasos y exigen que el actual museo no cierre hasta que esté listo el nuevo. Foro lo rechaza porque esas dependencias están llamadas a ser importantes en el campo de la igualdad.

Nadie parece ceder. Las diferentes asociaciones culturales y sociales que se han reunido con el ayuntamiento en estas semanas no parecen oponerse de forma frontal. Muchas lo ven incluso bien. Pero en lo que a partidos políticos respecta las posiciones no se mueven ni un milímetro. Álvaro Muñiz y Aurelio Martín no opinan igual, pero al menos en la pequeña ínsula se escuchan y confrontar desde una filosofía basada en buscar entendimientos.

Aurelio cree que el origen del asunto está en el traslado de las oficinas de igualdad y en el temor de depender de un tercero privado. Álvaro no entiende la polémica y mientras cumpla su función y lo pactado, será bueno para todos.