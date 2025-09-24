CON ÁLVARO MUÑIZ Y AURELIO MARTÍN

El ruido en torno al Museo Piñole

Está siendo uno de los temas más polémicos de este inicio de curso político. Desde que el equipo de gobierno anunció sus planes con el Museo Piñole las posturas se han enconado en la política. Y nadie parece estar dispuesto a ceder y reconocer que el otro puede tener razón. La PEQUEÑA ÍNSULA trata de ser un oasis al respecto.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Los planes del ejecutivo pasan por cerrar el Museo Piñole hasta la apertura de Tabacalera, donde habrá un edificio para albergar la obra del pintor. Durante ese espacio de tiempo se asegura que los cuadros estarán bien conservados y serán expuestos a finales de 2026 en el palacio Revillagigedo. Pero la izquierda y parte de las entidades culturales, vecinales y sociales no están de acuerdo. Temen que haya problemas y retrasos y exigen que el actual museo no cierre hasta que esté listo el nuevo. Foro lo rechaza porque esas dependencias están llamadas a ser importantes en el campo de la igualdad.

Nadie parece ceder. Las diferentes asociaciones culturales y sociales que se han reunido con el ayuntamiento en estas semanas no parecen oponerse de forma frontal. Muchas lo ven incluso bien. Pero en lo que a partidos políticos respecta las posiciones no se mueven ni un milímetro. Álvaro Muñiz y Aurelio Martín no opinan igual, pero al menos en la pequeña ínsula se escuchan y confrontar desde una filosofía basada en buscar entendimientos.

Aurelio cree que el origen del asunto está en el traslado de las oficinas de igualdad y en el temor de depender de un tercero privado. Álvaro no entiende la polémica y mientras cumpla su función y lo pactado, será bueno para todos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer