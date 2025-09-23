Se trata de un proyecto de Los 3 Cerditos es un colectivo multidisciplinar de artistas formado por Cristina Busto, Marta Blanco y Luján Marcos. Ellas serán las encargadas de poner en acción Omegaville. Son las "manos" que mueven todo. Personajes reales y virtuales nos ayudarán a desvelar lo inabarcable: el despojo del territorio, la precarización, el imperio de los multimillonarios, la soledad, la sumisión y el miedo. Pero Omegaville también es una búsqueda de formas de resistencia, tanto íntimas como colectivas. Y además, hay preguntas que nos podemos hacer. Si queremos, porque si queremos ir únicamente a disfrutar también podemos.

En la Noche Blanca no veremos todo. La gran presentación tendrá lugar en un festival en Coimbra, en Portugal, donde Omegaville será el espectáculo inaugural. El arte tiene mucho de identidad y territorio, por lo que es una responsabilidad y un orgullo haber sido elegidas, nos cuentan.

Habrá dos pases el viernes. Porque el previsto a las 19.05 se les quedó pequeño. Se ha abierto un nuevo pase a las 18h, ambos de 35 minutos.