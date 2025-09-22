La Sociedad Filarmónica de Gijón no falta a su cita

Su presidente, Antonio Hedrera, confía en que levantarán pasiones y seguirán cuidando a la música clásica, gran objetivo que se fijaron en 1908, año de nacimiento de la sociedad. Desde entonces llevan 118 años de programación continúa, lo que les convierte en una de las instituciones de conciertos más antiguas del país.

En la programación de este año, que arranca el 11 de octubre y finaliza el 5 de junio, trae a grandes referentes internacionales, como el Cuarteto Casals, sin descuidar al talento local. De hecho, destaca Antonio, será difícil asistir a un concierto que no incluya talento joven o asturiano. Además, habrá actividades paralelas como conferencias y encuentros con los músicos que están teniendo gran éxito.

El teatro jovellanos es la sede de la sociedad, pero habrá dos citas fuera. En colaboración con el FICX estarán en Laboral ciudad de la cultura y nos invitan al concierto gratuito que se celebrará en semana santa en la iglesia de San Pedro. Los socios de la sociedad, que siguen creciendo, son parte fundamental, pero Antonio destaca que ha subido la asistencia del público no socio un 24 por ciento, algo que demuestra que generan interés. Y eso que es difícil, reconoce, seguir ofreciendo novedades y llamar la atención cuando se llevan 118 años programando.

Toda la información sobre la nueva temporada o para hacerse socio en la página web.