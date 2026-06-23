El comité de empresa de Trefilerías Moreda no descarta una huelga indefinida

Marco Antonio Mueso, presidente del comité por Comisiones Obreras, nos ha explicado que desde que comenzaron los paros el pasado 12 de junio no se han visto grandes avances en la negociación. Lamenta que la compañía esté tratando de "chantajearles" con "tácticas mafiosas" para tratar de forzarles a aceptar medidas que rechazan. Entienden que no hay "ni un solo argumento" que justifique el intento de la empresa de rebajarles los salarios o recurrir a externalizaciones de servicios. "Somos una empresa viable", afirma Marco Antonio, quien recuerda que en 2025 Trefilerías Moreda "fue la cuarta empresa que más facturó de Gijón".

Las partes volverán a verse las caras mañana en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. La última visita al SASEC terminó sin avances, pero la parte social afirma seguir abiertos al diálogo. Pero un diálogo "claro y honrado". El presidente del comité deja claro que los casi 250 trabajadores de la factoría gijonesa dedicada al alambre y a los cerramientos metálicos no aceptarán ningún chantaje.

Los próximos días de huelga convocados son el 26 y 30 de este mes.