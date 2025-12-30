Preocupación por las "amenazas" que rodean al Hospital Quirón

Entre los asuntos que destaca la alcaldesa como políticas y proyectos que empiezan a verse figuran Naval Azul y el parque científico tecnológico. En el primero ya se puede pasear, pero el objetivo es ver empresas instaladas. En el segundo y se vislumbra la nueva ordenación que dará continuidad a la milla del conocimiento.

Precisamente en esa ampliación no hay duda del compromiso de la Universidad Europea, que mantiene su apuesta por Gijón pese a los obstáculos. La alcaldesa reclama al Principado que culmine sus gestiones para que pueda ser una realidad. Caso diferente es el del hospital privado de Quirón. Los problemas surgidos con la permuta de terrenos preocupan. Amenazas, dice Carmen Moriyón, quien asegura que están haciendo lo posible por no perder la inversión, aunque reconoce que una inversión como la planificada requiere de una seguridad jurídica que ahora mismo no está asegurada.

También lamenta la regidora la falta de avances con la alternativa al vial de jove, aunque recuerda que es una competencia que se escapa a lo que un ayuntamiento o una alcaldesa puede hacer. También hablamos de vivienda, donde la alcaldesa apuesta por la colaboración entre Ayuntamiento y Principado. El consistorio no va a ser un mero espectador, advierte.

La alcaldesa concluye con un dato. 2025 será el mejor año en inversión ejecutada de la historia de Gijón.