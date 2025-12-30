Hacemos balance de 2025 y anticipamos 2026 con la alcaldesa y los grupos municipales

La alcaldesa, Carmen Moriyón, nos atiende desde su despacho para valorar un año que ha tenido sus polémicas, sus inversiones o sus hitos. También retos pendientes. La regidora nos explica en qué cree que ha avanzado la ciudad y por qué cree que Gijón lidera el futuro. Asuntos como la vivienda (confía en la colaboración entre administraciones) las inversiones anunciadas (confianza plena en la Universidad Europea pero no parece tan clara la del hospital privado de Quirón) o la alternativa al vial de jove (seguimos sin respuesta del ministerio de transportes) forman parte de la conversación.

Previamente escuchamos los balances de la oposición. El PSOE mantiene que Gijón no tiene nada de lo que alegrarse porque hemos pasado de ser un concejo que era el ejemplo a seguir a quedarse a rebufo del resto. Ve al municipio atrasado y sin liderazgo, con un Foro y PP que van por su cuenta pensando en las elecciones de 2027. Izquierda Unida es más propositivo sin dejar de ser crítico, sobre todo en lo relativo al albergue Covadonga o al negacionismo climático, afirman, del ejecutivo. La vivienda es el principal caballo de batalla que ven. Podemos lamenta especialmente la subida del precio del alquiler o el crecimiento de las desigualdades y confían en sus propuestas para mejorar las cosas. Vox no olvida que les expulsaron del gobierno y no ven que se avance en los grandes problemas pendientes, como la contaminación o el vial de jove. La oposición también se acuerda en general de la pérdida de fondos europeos y las rectificaciones con el museo piñole o el albergue covadonga.

El PP, como miembro del equipo de gobierno, ve avances y oportunidades para un Gijón en el que baja el paro, sube el turismo y los espacios empresariales. Anticipan un 2026 ilusionante.